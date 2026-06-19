Suspendierungen sind ein Hilferuf der Schulen

„Ist es schlimmer oder sind Lehrer nur empfindlicher geworden? Zu meiner Schulzeit waren wir schließlich auch keine Engel.“ Meine Nachbarin konnte sich nicht erklären, weshalb die Zahl der Suspendierungen an Österreichs Schulen in diesem Jahr ein Rekordhoch erreichte. Eine berechtigte Frage: Gewalt, Mobbing, gefährliche Drohungen waren mir als Schülerin auch schon bekannt. Als Lehrerin wurde ich häufiger damit konfrontiert, gerade während meiner Zeit an einer Favoritner Mittelschule.