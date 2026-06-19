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Ins Klinikum gebracht

59-Jährige wurde von ihrem Nachbarn (34) gewürgt

Kärnten
19.06.2026 08:48
Am Donnerstagnachmittag musste die Polizei zu einem eskalierten Nachbarschaftsstreit ausrücken ...
Am Donnerstagnachmittag musste die Polizei zu einem eskalierten Nachbarschaftsstreit ausrücken (Symboblbild).(Bild: Christian Krall)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Polizeieinsatz am Donnerstagnachmittag bei einem Mehrparteienhaus in St. Veit an der Glan in Kärnten: Ein 34-Jähriger hatte seine 59-jährige Nachbarin attackiert und gewürgt.

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Wie es zu der Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr in einem St. Veiter Mehrparteienhaus gekommen war, ist noch unklar, aber sie führte zu einem Polizeieinsatz. „Die 59-jährige Frau soll von ihrem 34-jährigen Nachbarn körperlich attackiert, gewürgt und bedroht worden sein“, berichtet die Polizei am Freitagmorgen.

Die 59-Jährige wurde bei dem Vorfall zwar nicht offensichtlich verletzt, wurde aber trotzdem mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht – dort sollten mögliche Verletzungen abgeklärt werden. Der Angreifer selbst wurde zur Vernehmung zur Polizeiinspektion St. Veit gebracht.

„Nach den Einvernahmen des Opfers und von Zeugen ordnete die Staatsanwaltschaft die Einlieferung des 34-Jährigen in die Justizanstalt Klagenfurt an“, so die Polizei. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

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