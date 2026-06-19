59-Jährige wurde von ihrem Nachbarn (34) gewürgt

Wie es zu der Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr in einem St. Veiter Mehrparteienhaus gekommen war, ist noch unklar, aber sie führte zu einem Polizeieinsatz. „Die 59-jährige Frau soll von ihrem 34-jährigen Nachbarn körperlich attackiert, gewürgt und bedroht worden sein“, berichtet die Polizei am Freitagmorgen.