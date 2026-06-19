Judith Schwentner: „Politik war nicht Plan A“

Judith Schwentner nimmt die Sonnenbrille ab und bestellt einen Verlängerten im Lokal Rossian am Kaiser-Josef-Platz. Hie und da ein paar neugierige Blicke von Passanten – normalerweise mischt sich die Grazer Vizebürgermeisterin am Samstag ins bunte Markttreiben, der Wochentag heute ist eine Ausnahme. „Ich liebe regionale Märkte. In jeder Stadt, wo wir sind, gehen wir auf den Markt.“ Wir, das sind sie und Mann Thomas. Die Kinder sind längst erwachsen. Felix ist Künstler in Wien, Rosa Gemüsebäuerin in Oberösterreich.