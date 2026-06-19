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50 Jahre Königin

Tracht statt Krone: Silvia überrascht mit Outfit!

Royals
19.06.2026 11:04
Königin Silvia posiert zum 50. Jahrestag mit einer Margerite in der Hand, umgeben von einer ...
Königin Silvia posiert zum 50. Jahrestag mit einer Margerite in der Hand, umgeben von einer saftig grünen Wiese.(Bild: Photo: Therese Öhrvall/The Royal Court of Sweden)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was für ein Jubiläum! Vor genau 50 Jahren gaben sich Schwedens König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia das Jawort. Doch statt eines romantischen Pärchenfotos oder nostalgischer Hochzeitsbilder überraschte das schwedische Königshaus seine Fans am Freitag mit einer ganz anderen Botschaft: Im Mittelpunkt stand nicht die Goldhochzeit – sondern Silvia selbst. 

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Denn mit dem 19. Juni 2026 feiert die gebürtige Deutsche gleich ein zweites außergewöhnliches Jubiläum: Seit exakt 50 Jahren ist sie Königin von Schweden.

Und die neuen offiziellen Fotos könnten kaum sympathischer sein. Keine Krone, keine Juwelen, kein königlicher Prunk. Stattdessen zeigt sich Silvia entspannt vor einer blühenden Wiese im Schlosspark von Drottningholm.

Die Königin mit einem Wiesenblumenstrauß, der wie selbst gepflückt wirkt.
Die Königin mit einem Wiesenblumenstrauß, der wie selbst gepflückt wirkt.(Bild: Photo:Therese Öhrvall/The Royal Court of Sweden)

Die 82-Jährige trägt die farbenfrohe Tracht der Insel Öland – jenes Eiland, auf dem die Königsfamilie traditionell ihre Sommer verbringt. In ihren Händen hält sie einmal eine einzelne Margerite, einmal einen üppigen Strauß aus Wiesenblumen – eine charmante Anspielung auf das Mittsommerfest.

Blumen mit Symbolkraft
In Schweden hat diese unscheinbare Blume eine besondere Symbolkraft, vor allem rund um das Mittsommerfest, das aktuell gefeiert wird. Margeriten sind fester Bestandteil der farbenfrohen Kränze, die traditionell von Frauen und Mädchen gebunden werden. Darüber hinaus spielen sie auch in einem alten Brauch eine Rolle: Gemeinsam mit anderen Blumen werden sie in der Mittsommernacht unter das Kopfkissen gelegt, um im Traum dem zukünftigen Partner zu begegnen. Für Silvia liegt dieses Kapitel längst hinter ihr – ihre große Liebe hat sie schon vor mehr als 50 Jahren gefunden.

Bilder, die viele Royal-Fans begeistern. Natürlich, bodenständig und nahbar – Eigenschaften, für die Silvia seit Jahrzehnten geschätzt wird.

Auf den Bildern mit einer einzelnen Margerite in der Hand, sieht man die Öland-Tracht der ...
Auf den Bildern mit einer einzelnen Margerite in der Hand, sieht man die Öland-Tracht der Königin besonders gut.(Bild: Photo: Therese Öhrvall/The Royal Court of Sweden)

„Da hat es klick gemacht“
Kennengelernt hatten sich Silvia Sommerlath und der damalige Kronprinz Carl Gustaf bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Silvia arbeitete dort als Hostess, der schwedische Thronfolger war Besucher.

Was dann geschah, gehört längst zur europäischen Royal-Geschichte. „Da hat es klick gemacht“, erinnerte sich Carl Gustaf später an den Moment, als er die junge Deutsche zum ersten Mal sah.

Vier Jahre später, am 19. Juni 1976, läuteten in Stockholm die Hochzeitsglocken. Kurz zuvor war Carl Gustaf bereits König geworden – Silvia wurde an seiner Seite Königin.

Junge, unbekannte Deutsche
Für viele Schweden war die junge Deutsche zunächst eine Unbekannte. Doch das änderte sich schnell.

In einem aktuellen Interview sagte Silvia, sie habe von Anfang an gespürt, wie herzlich sie von den Menschen aufgenommen wurde. Beobachter sind sich bis heute einig: Kaum jemand hat das moderne Bild der schwedischen Monarchie so geprägt wie sie.

Mit ihrem sozialen Engagement, ihrem Einsatz für Kinderrechte und ihrem stets freundlichen Auftreten wurde Silvia zu einer der beliebtesten Königinnen Europas.

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Die vergangenen fünf Jahrzehnte verliefen nicht immer ohne Herausforderungen. Doch trotz aller Krisen hielt das Paar zusammen.

In einer kürzlich ausgestrahlten schwedischen TV-Dokumentation berichteten Kronprinzessin Victoria und Prinz Carl Philip, ihre Eltern hätten in schwierigen Zeiten stets zueinander gestanden.

Und Silvia selbst verriet darin das Geheimnis ihrer langen Ehe. Nach 50 Jahren mache es bei ihr noch immer „klick“, sagte die Königin lächelnd. Ein Satz, der wohl schöner ist als jedes offizielle Goldhochzeitsfoto.

Drei Kinder und nein Enkelkinder
Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine. Inzwischen gehören neun Enkelkinder zur Familie.

Den eigentlichen Hochzeitstag verbringen Carl Gustaf und Silvia ohne öffentliche Termine. Die großen Feierlichkeiten mit Gottesdienst, Kutschfahrt durch Stockholm und einem festlichen Familien-Dinner fanden bereits am vergangenen Wochenende statt. 

Und vielleicht ist genau das das schönste Zeichen nach einem halben Jahrhundert Ehe: Dass bei Silvia und Carl Gustaf auch nach 50 Jahren noch immer „klick“ macht.

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