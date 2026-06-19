Tracht statt Krone: Silvia überrascht mit Outfit!

Blumen mit Symbolkraft

In Schweden hat diese unscheinbare Blume eine besondere Symbolkraft, vor allem rund um das Mittsommerfest, das aktuell gefeiert wird. Margeriten sind fester Bestandteil der farbenfrohen Kränze, die traditionell von Frauen und Mädchen gebunden werden. Darüber hinaus spielen sie auch in einem alten Brauch eine Rolle: Gemeinsam mit anderen Blumen werden sie in der Mittsommernacht unter das Kopfkissen gelegt, um im Traum dem zukünftigen Partner zu begegnen. Für Silvia liegt dieses Kapitel längst hinter ihr – ihre große Liebe hat sie schon vor mehr als 50 Jahren gefunden.