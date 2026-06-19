Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatz in Lustenau

Carport in Flammen: Wohnhaus gerade noch gerettet

Chronik
19.06.2026 10:40
Das Carport wurde komplett zerstört, das Wohnhaus konnte gerettet werden.
Das Carport wurde komplett zerstört, das Wohnhaus konnte gerettet werden.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Großaufgebot von rund 90 Feuerwehrleuten musste am Donnerstagmittag in Lustenau (Vorarlberg) ausrücken. Ein an ein Wohnhaus angebauter Unterstand für Pkw war in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten zum Glück ein Übergreifen der Flammen verhindern.

0 Kommentare

Der Notruf ging bei der Feuerwehr um 12.55 Uhr ein. Aus bislang unbekannter Ursache war ein direkt an ein Wohngebäude angebauter Carport in Brand geraten. Beim Eintreffen der Florianis brannte der Unterstand bereits lichterloh, zudem drohten die Flammen auf das Haus überzugreifen.

Die Florianis leisteten einmal mehr tolle Arbeit.
Die Florianis leisteten einmal mehr tolle Arbeit.(Bild: Shourot Maurice)

Übergreifen der Flammen verhindert
Ein Großaufgebot von rund 90 Florianijüngern nahm umgehend die Löscharbeiten auf und konnte ein Ausbreiten des Feuers schlussendlich verhindern. Eine Person musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
19.06.2026 10:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
19° / 30°
Symbol heiter
Bludenz
20° / 33°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
20° / 32°
Symbol heiter
Feldkirch
20° / 32°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Für die Samtpfoten besteht bei einer Sorte Dosenfutter Lebensgefahr. Der österreichische Händler ...
Es droht Lebensgefahr
Dieses Katzenfutter kann innere Blutung auslösen
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Von Polizei angehalten
Lenker mit 5,24 Promille trank bei Kontrolle Wodka
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.295 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
165.107 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
110.647 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1834 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
816 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
Selenskyj droht Putin: „Moskau wird brennen“
685 mal kommentiert
Selenskyj ordnete zuletzt Schläge gegen die Energieinfrastruktur Russlands an.
Mehr Chronik
Einsatz in Lustenau
Carport in Flammen: Wohnhaus gerade noch gerettet
Illegaler Autoverkauf
Einsichtiger Angeklagter kommt mit Diversion davon
Kader nicht komplett
Altachern fehlt ein Quartett zum Trainingsauftakt
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Was müsste sich bei der Fußball-WM ändern?
Den Halt verloren
63-Jähriger bei Kirschernte von Baum gefallen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf