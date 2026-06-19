Carport in Flammen: Wohnhaus gerade noch gerettet

Übergreifen der Flammen verhindert

Ein Großaufgebot von rund 90 Florianijüngern nahm umgehend die Löscharbeiten auf und konnte ein Ausbreiten des Feuers schlussendlich verhindern. Eine Person musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.