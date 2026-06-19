Carport in Flammen: Wohnhaus gerade noch gerettet

Ein Großaufgebot von rund 90 Feuerwehrleuten musste am Donnerstagmittag in Lustenau (Vorarlberg) ausrücken. Ein an ein Wohnhaus angebauter Unterstand für Pkw war in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten zum Glück ein Übergreifen der Flammen verhindern.
Der Notruf ging bei der Feuerwehr um 12.55 Uhr ein. Aus bislang unbekannter Ursache war ein direkt an ein Wohngebäude angebauter Carport in Brand geraten. Beim Eintreffen der Florianis brannte der Unterstand bereits lichterloh, zudem drohten die Flammen auf das Haus überzugreifen.
Übergreifen der Flammen verhindert
Ein Großaufgebot von rund 90 Florianijüngern nahm umgehend die Löscharbeiten auf und konnte ein Ausbreiten des Feuers schlussendlich verhindern. Eine Person musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.
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