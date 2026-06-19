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Obama-Töchter begeistern bei seltenem Auftritt

Society International
19.06.2026 11:03
Die Obama-Töchter Malia und Sasha überraschten mit einem gemeinsamen Auftritt bei der Eröffnung ...
Die Obama-Töchter Malia und Sasha überraschten mit einem gemeinsamen Auftritt bei der Eröffnung des Obama Presidential Center in Chicago.(Bild: AFP/KENT NISHIMURA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was für eine schöne Überraschung! Bei der feierlichen Eröffnung des Obama Presidential Center in Chicago bekamen Ex-US-Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle ganz besondere Unterstützung – von ihren Töchtern Malia (27) und Sasha (25). 

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Seit dem Auszug aus dem Weißen Haus sind öffentliche Auftritte der ehemaligen First Daughters eine Seltenheit. Malia, die seit einigen Jahren erfolgreich in der Film- und Fernsehbranche arbeitet, tritt gelegentlich am roten Teppich auf, ihre jüngere Schwester Sasha wurde zuletzt im Februar an der Seite ihres Vaters Barack bei einem Spiel der NBA gesehen.

Malia und Sasha bewiesen Stilgefühl
Am Donnerstag machten die Schwestern aber eine schöne Ausnahme und zeigten sich seit Langem wieder einmal gemeinsam im Rampenlicht. Und sorgten mit ihrem Auftritt bei der Eröffnung des Obama Presidential Center für große Begeisterung.

Die Schwestern begeisterten vor allem mit ihren lässigen Looks.
Die Schwestern begeisterten vor allem mit ihren lässigen Looks.(Bild: AFP/KENT NISHIMURA)

Denn Malia und Sasha bewiesen, dass sie ihren guten Stil von Mama Michelle geerbt haben. Während die 27-Jährige in einem Oversize-Blazer mit tiefem Ausschnitt und einem kurzen Rock eine gute Figur machte, war ihre Schwester in einen Zweiteiler in Cremeweiß geschlüpft, dem sie mit einem breiten Gürtel das Gewisse Etwas verlieh.

Im Netz sorgte der Überraschungs-Auftritt der ehemaligen First Daughters jedenfalls für Begeisterung. Unter Aufnahmen der strahlenden Obama-Töchter sammelten sich schnell Kommentar wie „Sasha sieht atemberaubend aus, ich liebe ihr Outfit“ oder „Ich liebe Malias Kleidungsstil, immer schick und schön.“ Die Obamas seien einfach eine „wunderschöne Familie“ so der Tenor.

Auf Social Media schwärmten die User über den gemeinsamen Auftritt der Obamas.
Auf Social Media schwärmten die User über den gemeinsamen Auftritt der Obamas.(Bild: AFP/WIN MCNAMEE)

Auf dem weitläufigen Areal, das nach dem Ex-Präsidenten benannt ist, befinden sich unter anderem ein Museum, aber auch Veranstaltungs- und Konzerträume und öffentliche Grünflächen. Auch eine neue Zweigstelle der Chicago Public Library ist Teil des Geländes des Obama Presidential Center.

Herzerwärmender Geburtstagsgruß
Erst vor rund einer Woche gratulierte Barack Obama seiner jüngeren Tochter Sasha mit lieben Zeilen auf Instagram zum 25. Geburtstag. „Alles Gute zum Geburtstag, Sasha! Ich kann nicht glauben, dass du schon 25 bist – die Zeit vergeht wirklich wie im Flug“, schrieb Obama zu einem Foto, auf dem er gemeinsam mit Sahsa und seiner Ehefrau Michelle zu sehen ist.

Klickt man in dem Posting weiter, so sieht man einen weiteren Schnappchuss von Obama mit seiner Tochter in jüngeren Jahren. „Es war eine Freude, dabei zuzusehen, wie du zu der Frau geworden bist, die du heute bist“, schrieb der ehemalige US-Präsident abschließend.

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