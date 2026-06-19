Obama-Töchter begeistern bei seltenem Auftritt

Herzerwärmender Geburtstagsgruß

Erst vor rund einer Woche gratulierte Barack Obama seiner jüngeren Tochter Sasha mit lieben Zeilen auf Instagram zum 25. Geburtstag. „Alles Gute zum Geburtstag, Sasha! Ich kann nicht glauben, dass du schon 25 bist – die Zeit vergeht wirklich wie im Flug“, schrieb Obama zu einem Foto, auf dem er gemeinsam mit Sahsa und seiner Ehefrau Michelle zu sehen ist.