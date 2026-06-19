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Nockisfest: Mit der „Krone“ zur legendären Party

Kärnten
19.06.2026 09:00
Die Nockis laden wieder zu ihrem Kult-Fest an den Millstätter See.
Die Nockis laden wieder zu ihrem Kult-Fest an den Millstätter See.(Bild: Mathias Lauringer/SoulSpaceStudios)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Von 18. bis 20. September geht am Millstätter See die Hit-Party ab! Denn die Nockis laden wieder zu ihrem traditionellen Nockisfest - und das mit legendären Gästen! Die Krone verlost heiß begehrte Karten! 

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Legendäre Musikabende – und dies wortwörtlich! Denn allein bei der „Nacht der Legenden“ am Freitag werden neben den Nockis selbst, der steirischen Hitgarantin Natalie Holzner, der Tiroler Gruppe Brennholz und Roberto Blanco auch absolute Legenden wie Hubert Urach (Fidele Lavanttaler), Jogl Brunner vom einstigen Bruder-Duo Brunner & Brunner und Schlagerikone Ireen Sheer („Heut Abend hab ich Kopfweh“, „Xanadu“) auf die Bühne zurückkehren.

Am Samstag sorgen die Nockis mit Hannah, den Rodensteinern, Marc Pircher und Marco Ventre für Stimmung – Sonntag steht der traditionelle Frühschoppen, natürlich mit den mit den Nockis, auf dem Plan! „Das wohl beste Musikprogramm, das es je beim Nockisfest gab“, so Nockis-Frontmann Friedl Würcher. Tickets gibt es auf www.nockis.at und www.oeticket.com.

Mitmachen und gewinnen:
Zudem verlost die „Krone“ heiß begehrte Karten: Für Freitag und Samstag jeweils 8 x 2 Sitzplätze, 15 x 2 Stehplätze und 2 x 2 Golden VIP-Karten. Gewinnen Sie mit der „Krone“ VIP-/Sitz-/Stehplatzkarten für das Nockisfest am 18. 9. 26 und 19. 9. 26 beim Badehaus in Millstatt. Teilnahme bis einschließlich 28. 6. 26 durch Einsendung eines E-Mails (Betreff „Nockisfest“) und Ihrem Wunschtermin an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; alle Details und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.krone.at/gewinnspiele 

Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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