Nockisfest: Mit der „Krone“ zur legendären Party

Mitmachen und gewinnen:

Zudem verlost die „Krone“ heiß begehrte Karten: Für Freitag und Samstag jeweils 8 x 2 Sitzplätze, 15 x 2 Stehplätze und 2 x 2 Golden VIP-Karten. Gewinnen Sie mit der „Krone“ VIP-/Sitz-/Stehplatzkarten für das Nockisfest am 18. 9. 26 und 19. 9. 26 beim Badehaus in Millstatt. Teilnahme bis einschließlich 28. 6. 26 durch Einsendung eines E-Mails (Betreff „Nockisfest“) und Ihrem Wunschtermin an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; alle Details und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.krone.at/gewinnspiele