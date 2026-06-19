Österreich zahlt beim Eis bis zu 78 Prozent mehr!

Für eine Packung Magnum Mini mit sechs Stück werden in Wien 7,99 Euro fällig, in München kostet dieselbe Packung nur 4,49 Euro. Das ist ein Aufschlag von satten 78 Prozent. Auch bei Calippo müssen Kunden in Österreich um 70 Prozent mehr zahlen, bei Viennetta sind es 67 Prozent. Besonders brisant: Neun von 20 untersuchten Eisprodukten sind hierzulande um mehr als die Hälfte teurer als in Deutschland.