US-Politpromi in heimischer Firma: „Große Ehre“

Zölle treffen Leondinger kaum

Das Werk baue man nun deshalb aus, um dem jährlichen Wachstum von Rosenbauer von zehn bis 15 Prozent gerecht zu werden, so CEO Ottel. Der Ausbau hilft freilich auch gegen die Zölle von Trump: „Wir produzieren in den USA für die USA – also im Grunde treffen uns die Zölle kaum“, sagt Ottel. „Aber natürlich gibt es ganz wenige Bauteile für Fahrzeuge, die wir aus Europa in die USA liefern müssen und die dann manchmal bürokratische Hürden haben, damit wir sie aus dem Zoll herausbekommen.“