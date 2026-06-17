Griechenland will Strände aus der Luft überwachen

Grundsätzlich gibt es in Griechenland keine Privatstrände – die Bürger haben zu allen Stränden Zugang. Auch darf laut Gesetz maximal ein Drittel eines Strandes mit Liegen zur kommerziellen Nutzung belegt sein. Angesichts der unzähligen Strände des Landes ist die Kontrolle vor Ort durch die Behörden jedoch kaum möglich, weshalb nun Technik genutzt werden soll, berichtet die Zeitung „To Proto Thema“.