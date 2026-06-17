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Illegale Liegen

Griechenland will Strände aus der Luft überwachen

Digital
17.06.2026 13:30
Grundsätzlich gibt es in Griechenland keine Privatstrände.
Grundsätzlich gibt es in Griechenland keine Privatstrände.(Bild: Schlierner – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Griechenland will bei der Kontrolle von Stränden künftig verstärkt auf Drohnen und Satellitenbilder setzen. Dem Parlament in Athen liegt ein Gesetzesentwurf vor, der vorsieht, dass Verstöße wie das illegale Aufstellen von Liegen und Sonnenschirmen auch anhand von Bildmaterial aus der Ferne festgestellt werden können.

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Grundsätzlich gibt es in Griechenland keine Privatstrände – die Bürger haben zu allen Stränden Zugang. Auch darf laut Gesetz maximal ein Drittel eines Strandes mit Liegen zur kommerziellen Nutzung belegt sein. Angesichts der unzähligen Strände des Landes ist die Kontrolle vor Ort durch die Behörden jedoch kaum möglich, weshalb nun Technik genutzt werden soll, berichtet die Zeitung „To Proto Thema“.

Bei Verstößen sind teils empfindliche Sanktionen vorgesehen – etwa hohe Geldstrafen. Zudem drohen bei schweren oder wiederholten Verstößen zeitweise Betriebsschließungen sowie der Ausschluss bei der künftigen Vergabe von Strandkonzessionen.

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