Neue Aktie an Bord – GAK vor „bewegtem Tag“

„Mit Ismael Guerti ist es uns gelungen, ein Toptalent nach Graz zu holen, das schon beim FC Metz, auch in der Ligue 1, mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Er bringt Dynamik, Kreativität und große Entwicklungsfähigkeit mit. Wir sind überzeugt, dass er beim GAK den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann“, so Sportchef Tino Wawra, der am Mittwoch einen ereignisreichen Tag erleben dürfte.