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Neue Aktie an Bord – GAK vor „bewegtem Tag“

Fußball National
17.06.2026 11:48
Ismael Guerti trägt jetzt das Dress des GAK.
Ismael Guerti trägt jetzt das Dress des GAK.(Bild: GAK 1902)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Viel Bewegung beim GAK! Nach der Verpflichtung des Brasilianers Anderson holten die Grazer mit dem französischen Mittelfeld-Juwel Ismael Guerti eine weitere Neuverpflichtung an Bord. Es dürfte am Mittwoch nicht das letzte Kader-Upgrade des GAK sein. Über allem schwelt aber der drohende Abgang von Top-Spieler Ramiz Harakate zum LASK.

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Der GAK setzt auf ein junges Mittelfeldtalent mit französischer Ausbildung: Ismael Guerti wird vom FC Metz fix verpflichtet und unterschreibt bei den Grazer Rotjacken einen Vertrag bis Sommer 2028, der GAK besitzt zudem eine Option auf eine weitere Spielzeit.

„Mit Ismael Guerti ist es uns gelungen, ein Toptalent nach Graz zu holen, das schon beim FC Metz, auch in der Ligue 1, mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Er bringt Dynamik, Kreativität und große Entwicklungsfähigkeit mit. Wir sind überzeugt, dass er beim GAK den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann“, so Sportchef Tino Wawra, der am Mittwoch einen ereignisreichen Tag erleben dürfte.

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Was die roten Fans aktuell am meisten beschäftigt? Geht Ramiz Harakate wirklich zum LASK? Die letzten Gerüchte verdichten sich, dass der Meister bald ernst machen dürfte, der wahrscheinliche Rekord-Deal für den GAK demnächst über die Bühne gehen könnte. Dann – so hört man – wird der GAK auch auf der Zugangsseite sehr schnell wieder aktiv werden.

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