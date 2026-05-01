Wo die Künstliche Intelligenz ihre Schwächen hat

Zwischen Hype und harter Realität: IT-Experte und Investor Wieland Alge zeigt auf, wo Künstliche Intelligenz wirklich punktet – und wo klassische Technologien weiterhin die Nase vorn haben.
Künstliche Intelligenz gilt als der Gamechanger in der Wirtschaft. Doch ein genauer Blick in die Praxis zeigt: Nicht überall ist sie die beste Lösung. Auch Tech-Investor Wieland Alge räumt mit dem weitverbreiteten Mythos auf, dass komplexeste Technologie automatisch den größten Nutzen bringt.
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