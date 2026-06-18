Das gibt‘s heuer auf Reisen für Ihren Urlaubs-Euro

Wie viel ist mein hart erarbeitetes Geld auf Reisen wert? Diese Frage beantwortet Jahr für Jahr eine Analyse der Bank Austria – der sogenannte „UrlaubsEuro“, der die Kaufkraft in verschiedenen Ländern miteinander vergleicht und zeigt, wo die Reisekasse am meisten geschont wird. Krone+ weiß, wo es günstig und teuer ist.