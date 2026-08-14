Frische Nachtstunden vor dem heißen Wochenende

Das Quecksilber zieht es stellenweise allerdings weit in die Tiefe zurück. In so manchem Bundesland sinken die Nachttemperaturen sogar bis in den einstelligen Plusbereich. Ordentlich frisch wird es in so mancher Region in Salzburg (hier liegen die Tiefstwerte zwischen 8 und 17 Grad), in Kärnten (8 bis 15 Grad), in der Steiermark (9 und 18 Grad) und in Oberösterreich (9 bis 17 Grad).