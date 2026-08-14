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Frische Nachtstunden vor dem heißen Wochenende

Österreich
14.08.2026 19:00
Bis in den einstelligen Bereich gehen die Temperaturen in der Nacht zurück.
Bis in den einstelligen Bereich gehen die Temperaturen in der Nacht zurück.(Bild: Georg Hummer – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Sommer wirft am Wochenende noch einmal den Turbo an und lässt die Temperaturen tagsüber stark ansteigen. Grund genug, die Abend- und Nachtstunden zum Runtertemperieren von Haus und Wohnung zu nutzen. Die Bedingungen sind dafür jedenfalls passend.

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Wie der Tag, so auch der Abend und die Nacht. Denn Wolken waren bereits den gesamten Freitag über beim Blick auf das Satellitenbild Mangelware. Wie die Unwetterzentrale berichtete, sorgte Hoch RALF für klare Verhältnisse: Wolkenlos zeigte sich der Himmel von der Nordsee bis hinunter zur Adria.

Selbiges gilt auch für den Abend und die Nacht. Sternenklar und trocken präsentiert sich der Himmel über Österreich. Niederschlag ist weit und breit nicht in Sicht. 

Das Quecksilber zieht es stellenweise allerdings weit in die Tiefe zurück. In so manchem Bundesland sinken die Nachttemperaturen sogar bis in den einstelligen Plusbereich. Ordentlich frisch wird es in so mancher Region in Salzburg (hier liegen die Tiefstwerte zwischen 8 und 17 Grad), in Kärnten (8 bis 15 Grad), in der Steiermark (9 und 18 Grad) und in Oberösterreich (9 bis 17 Grad).

In den übrigen Bundesländern bleiben selbst die Tiefsttemperaturen zweistelligen. Die wärmste Nacht könnte es wohl in Vorarlberg geben, hier ist vielleicht sogar eine Tropennacht (20 Grad) drin. 

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