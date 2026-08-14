Luftaufnahmen zeigen Ausbruch des Feuerinfernos

Die Aufnahmen seien direkt über dem Föhrenwald entstanden, sagte Pölzlbauer im Gespräch mit der „Krone“. Er sei zu diesem Zeitpunkt auf dem Rückflug von einem Überprüfungsflug nach Wiener Neustadt gewesen. Da habe er den Rauch entdeckt und an die Wiener Stadtverwaltung gemeldet. Soweit er wisse, habe das vor ihm niemand gemacht. Eine Meldung sei die übliche Vorgehensweise als Pilot, sagte Pölzlbauer, der beim Flugzeughersteller Diamond Aircraft in Wiener Neustadt arbeitet.