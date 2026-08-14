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Siebanlage läuft

Kläranlage Sölden: Ein Schritt hin zur Normalität

Tirol
14.08.2026 19:00
Aufräumarbeiten kürzlich beim Klärwerk.
Aufräumarbeiten kürzlich beim Klärwerk.(Bild: Ernst Lorenzi/Sölden)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Bei der Wiederherstellung der Kläranlage Sölden konnte ein wichtiger Fortschritt erzielt werden: Seit Donnerstagabend ist die mechanische Siebanlage wieder in Betrieb, sie kann Grobstoffe entfernen. Dann fließt das Wasser aber vorerst weiter in die Ache.

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„Damit wird das gesamte Abwasser aus dem Sölder Kanalnetz wieder zur Kläranlage geführt“, hieß es am Freitag in einer Information der Gemeinde.  Mit der Wiederinbetriebnahme der mechanischen Siebanlage ist die erste Stufe der Abwasserreinigung wiederhergestellt. Die Anlage entfernt Grobstoffe mit einer Größe von mehr als vier Millimetern aus dem Abwasser.

Viel Arbeit war nach dem Hochwasser nötig.
Viel Arbeit war nach dem Hochwasser nötig.(Bild: Ernst Lorenzi/Sölden)

Gesiebtes Wasser fließt aber weiter in Ache
Für die derzeit notwendige Ableitung des mechanisch vorgereinigten Abwassers wurde eine provisorische Leitung von der Kläranlage in die Ötztaler Ache errichtet.

Zitat Icon

Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Wiederherstellung der Kläranlage Sölden ist geschafft.

Bürgermeister Ernst Schöpf

Weiter Arbeiten unter Hochdruck nötig
„Mit der Wiederinbetriebnahme der Siebanlage ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Wiederherstellung der Kläranlage Sölden geschafft“, freut sich Bürgermeister Ernst Schöpf. Die Arbeiten werden weiterhin mit Hochdruck und unter großem Einsatz aller Beteiligten fortgeführt.

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Ziel ist es, die Kläranlage Schritt für Schritt wieder vollständig in Betrieb zu nehmen und damit den regulären Betrieb der Abwasserreinigung wiederherzustellen. Ein genauer Zeitplan wurde jedoch nicht genannt.

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