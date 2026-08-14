Kläranlage Sölden: Ein Schritt hin zur Normalität

„Damit wird das gesamte Abwasser aus dem Sölder Kanalnetz wieder zur Kläranlage geführt“, hieß es am Freitag in einer Information der Gemeinde. Mit der Wiederinbetriebnahme der mechanischen Siebanlage ist die erste Stufe der Abwasserreinigung wiederhergestellt. Die Anlage entfernt Grobstoffe mit einer Größe von mehr als vier Millimetern aus dem Abwasser.