Hitze in Vorarlberg: Unfallrisiko stark erhöht

Hitze als landesweiter Risikofaktor

Der VCÖ sieht die Hitze als einen wesentlichen Faktor für die erhöhte Unfallgefahr. Auswertungen für ganz Österreich stützen diese Annahme: Im Sommer 2024 ereigneten sich an Hitzetagen um 13 Prozent mehr Verkehrsunfälle als an kühleren Sommertagen. Im Sommer 2023 lag der Anstieg sogar bei 15 Prozent. Laut VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk kommt dieses Risiko zum ohnehin höheren Verkehrsaufkommen in der Urlaubszeit hinzu.