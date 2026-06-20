Matura-Bilanz: Mathe als größte Hürde im Ländle

Deutliche Unterschiede zwischen AHS und BHS

Bei einer genaueren Analyse der Noten zeigen sich klare Unterschiede zwischen den Schultypen. An den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) gibt es in allen Maturafächern merklich weniger „Sehr gut“-Beurteilungen als an den Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS). Gleichzeitig ist die Zahl der negativen Beurteilungen an den BHS tendenziell etwas höher als an den AHS. Dieses Muster ist in allen Fächern zu beobachten.