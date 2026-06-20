Matura-Bilanz: Mathe als größte Hürde im Ländle

Die mündlichen Prüfungen der diesjährigen Matura in Vorarlberg sind jüngst abgeschlossen worden. Für knapp 1900 Jugendliche endet damit die Schulzeit. Die vorläufigen Ergebnisse wurden vom Bildungsministerium am Freitag bekannt gegeben. Während manche Klassen eine „weiße Fahne“ hissen können - was bedeutet, dass alle Kandidaten bestanden haben - müssen einige Schüler im Herbst zur Wiederholungsprüfung antreten.
Mathematik bleibt das schwierigste Fach
Die Resultate der Zentralmatura zeigen heuer erneut, dass Mathematik die größte Herausforderung darstellt. Insbesondere an den Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) erhielt mehr als ein Drittel der Maturantinnen und Maturanten ein „Genügend“. An den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) waren die Mathe-Noten eine Spur besser.
Vorarlberg im Bundesländervergleich spitze
Die Quote der „Nicht genügend“ in Mathematik liegt in Vorarlberg bei nur 1,4 Prozent. Mit diesem Wert schneidet Vorarlberg im österreichweiten Vergleich hervorragend ab und sichert sich den drittbesten Platz aller Bundesländer. Das Ergebnis zeigt also, dass die Vorarlberger Schüler die Aufgabenstellungen vergleichsweise gut bewältigen konnten.
Sehr gute Noten in Deutsch und Englisch
Deutlich leichter als die Rechenaufgaben fallen den Vorarlberger Maturanten traditionell die sprachlichen Fächer. Das belegen die ausgezeichneten Noten an den Gymnasien: Im Fach Englisch erreichten rund 23 Prozent der angetretenen Schülerinnen und Schüler die Bestnote „Sehr gut“. Auch im Fach Deutsch waren die Leistungen stark: Hier bekamen gut 21 Prozent der Kandidaten ein „Sehr gut“.
Deutliche Unterschiede zwischen AHS und BHS
Bei einer genaueren Analyse der Noten zeigen sich klare Unterschiede zwischen den Schultypen. An den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) gibt es in allen Maturafächern merklich weniger „Sehr gut“-Beurteilungen als an den Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS). Gleichzeitig ist die Zahl der negativen Beurteilungen an den BHS tendenziell etwas höher als an den AHS. Dieses Muster ist in allen Fächern zu beobachten.
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