„Lulu“mit fast perfektem Start in Olympia-Quali

Die 29-jährige gebürtige Britin, die seit Anfang 2023 für Österreich kämpft und bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 als Fünfte nur knapp an der Bronzemedaille vorbeigeschrammt war, startete in der Mongolei ganz stark in das Turnier. In Runde ein feierte „Lulu“ im dritten Duell mit der Kroatin Nina Simic den dritten Erfolg. Auch in ihrem zweiten Kampf gab sich Piovesana keine Blöße und setzte sich gegen die Deutsche Friederike Stolze durch, nachdem diese drei Verwarnungen kassiert hatte.