ÖSV-Sprintraketen „spazieren“ locker ins Finale

Mit Magdalena Lindner und Isabel Posch hat Österreich aktuell zwei absolute Topsprinterinnen! Das bewies das Duo auch am Samstagmorgen. In ihren jeweiligen Semifinal-Läufen bei den Balkanmeisterschaften in Griechenland waren beide nicht zu biegen und gehen damit als Topfavoritinnen in das abendliche Finale.
Die Allerschnellste im Semifinale war Leni Lindner. Die 26-jährige Niederösterreicherin trommelte die 100 Meter bei den Balkanmeisterschaften bei regulärer Windunterstützung von 1,9 Meter pro Sekunde in einer Zeit von 11,33 Sekunden herunter. Damit lief Lindner exakt die gleiche Zeit wie zuletzt in Ostrau (Tch) und blieb nur fünf Hundertstelsekunden über ihrer persönlichen Bestmarke, die sie beim Liese-Prokop-Memorial am 4. Juni in St. Pölten aufgestellt hatte.
Zweitbeste Zeit der Karriere
Gerade einmal um 0,02 Sekunden langsamer war Isabel Posch beim Sieg in ihrem Halbfinale. Für die Vorarlbergerin, die in St. Pölten in 11,10 Sekunden einen sensationellen ÖLV-Rekord aufgestellt und die 23 Jahre alte Bestmarke von Karin Mayr-Krifka ausgelöscht hatte, waren die 11,35 Sekunden – bei knapp unzulässigem Rückenwind von 2,1 Meter pro Sekunde – die zweitbeste Zeit ihrer Karriere. Dennoch ortete die 26-jährige Fußacherin noch Luft nach oben: „Der Lauf war aus meiner Sicht technisch nicht ganz sauber.“
Entscheidung fällt um 20 Uhr
Damit geht das ÖLV-Duo auch als die großen Favoritinnen in das Finale um die Balkan-Krone. Der Endlauf in der Hafenstadt am pagasitischen Golf ist am Samstag für 20 Uhr (MESZ) angesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.