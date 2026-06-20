ÖSV-Sprintraketen „spazieren“ locker ins Finale

Zweitbeste Zeit der Karriere

Gerade einmal um 0,02 Sekunden langsamer war Isabel Posch beim Sieg in ihrem Halbfinale. Für die Vorarlbergerin, die in St. Pölten in 11,10 Sekunden einen sensationellen ÖLV-Rekord aufgestellt und die 23 Jahre alte Bestmarke von Karin Mayr-Krifka ausgelöscht hatte, waren die 11,35 Sekunden – bei knapp unzulässigem Rückenwind von 2,1 Meter pro Sekunde – die zweitbeste Zeit ihrer Karriere. Dennoch ortete die 26-jährige Fußacherin noch Luft nach oben: „Der Lauf war aus meiner Sicht technisch nicht ganz sauber.“