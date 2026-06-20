Sturm reißt Dach von Firmengebäude

Dachfläche abgedeckt

Besonders stark hat das Unwetter den Gewerbepark in Rankweil getroffen: Dort wurde eine rund 800 Quadratmeter große Dachfläche von einem Gebäude gerissen. Die Trümmerteile stürzten auf den darunterliegenden Parkplatz und trafen einen Pkw. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.