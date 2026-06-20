Sturm reißt Dach von Firmengebäude

Heftige Gewitter sorgten am Freitagnachmittag in Vorarlberg für Chaos, vor allem im Vorderland. Die Feuerwehren mussten zu rund 140 Einsätzen ausrücken. In Rankweil wurde das Dach eines Betriebs abgedeckt und krachte auf einen Parkplatz – glücklicherweise kam bei dem dramatischen Vorfall niemand zu Schaden.
Am frühen Freitagabend zogen schwere Gewitter über das Ländle und lösten gleich eine Welle von Notrufen aus. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle verzeichnete um die 140 Alarmierungen, die meisten davon aus den Vorderland-Gemeinden Rankweil, Röthis, Zwischenwasser, Sulz und Weiler sowie aus Götzis.
Umgestürzte Bäume, demolierte Autos
Die Einsatzkräfte mussten vor allem wegen umgestürzter Bäume und überfluteter Keller ausrücken, zudem wurden mehrere Fahrzeuge durch herumfliegende Äste beschädigt. In Zwischenwasser drohte kurzzeitig ein Bach über die Ufer zu treten – so schnell wie der Wasserspiegel stieg, sank er dann aber auch wieder.
Dachfläche abgedeckt
Besonders stark hat das Unwetter den Gewerbepark in Rankweil getroffen: Dort wurde eine rund 800 Quadratmeter große Dachfläche von einem Gebäude gerissen. Die Trümmerteile stürzten auf den darunterliegenden Parkplatz und trafen einen Pkw. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.
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