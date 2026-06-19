Keine Samthandschuhe für jugendlichen Mopedlenker

Festnahme mit Körperkraft

Die Zivilstreife ließ sich aber nicht abschütteln und schaffte es schließlich, den flüchtenden Jugendlichen zu stoppen. Nach offiziellen Angaben der Polizei kam es dabei zu „keiner Berührung zwischen den Fahrzeugen“. Die anschließende Festnahme gestaltete sich jedoch robust: Der 15-Jährige wurde von den Polizeibeamten mit „Körperkraft zu Boden gebracht“. Im weiteren Verlauf der Amtshandlung habe sich der Jugendliche jedoch kooperativ verhalten, hieß es in der Mitteilung der Polizei.