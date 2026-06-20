Firmenfahrzeug geriet während Fahrt in Brand

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 12 Uhr auf der L4 in Krumbach. Kurz vor der Brunsttobelbrücke bemerkten die beiden Insassen eines Firmenfahrzeuges plötzlich Flammen auf der Ladefläche ihres Wagens. Sie reagierten geistesgegenwärtig, hielten das Auto umgehend am Straßenrand an und brachten sich in Sicherheit.
Beamter reagierte blitzschnell
Ein zufällig nachkommender Polizeibeamter erkannte die brenzlige Situation und zögerte keine Sekunde. Mit einem Handfeuerlöscher gelang es ihm, das Feuer rasch einzudämmen und schließlich abzulöschen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Krumbach hatten dann nur noch die Nachlöscharbeiten zu übernehmen und die Unfallstelle zu räumen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
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