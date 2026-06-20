Firmenfahrzeug geriet während Fahrt in Brand

Beamter reagierte blitzschnell

Ein zufällig nachkommender Polizeibeamter erkannte die brenzlige Situation und zögerte keine Sekunde. Mit einem Handfeuerlöscher gelang es ihm, das Feuer rasch einzudämmen und schließlich abzulöschen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Krumbach hatten dann nur noch die Nachlöscharbeiten zu übernehmen und die Unfallstelle zu räumen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.