Schweizer AKW-Pläne sorgen für Alarm im Ländle

Rechtskonservative Atomkraftfans

Als treibende Kraft hinter den Plänen zur Abschaffung des Neubauverbots gilt insbesondere die rechtskonservative Schweizer Volkspartei (SVP). Besonders brisant: Die aktuellen Pläne des Berner Parlaments stehen im klaren Widerspruch zu einer früheren Entscheidung der Schweizer Bevölkerung. Erst im Jahr 2017 hatten sich die Bürger in einer Volksabstimmung mit einer deutlichen Mehrheit von über 58 Prozent für den schrittweisen Atomausstieg sowie für eine verstärkte Förderung von erneuerbaren Energien ausgesprochen.