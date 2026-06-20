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Rang zwei in der Quali

Lina unterstreicht ihre Ambitionen in der Schweiz

Sport-Mix
20.06.2026 08:55
Lina Frener fühlt sich auch im „Bike Kingdom“ von Lenzerheide pudelwohl.
Lina Frener fühlt sich auch im „Bike Kingdom“ von Lenzerheide pudelwohl.(Bild: Norco Adidas Race Divison/Andy Vathis)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Der nächste bärenstarke Auftritt von Downhill-Youngster Lina Frener. Bei der Qualifikation für das Weltcuprennen in Lenzerheide (Sz) musste sich die 17-Jährige nur einer Athletin geschlagen geben. Im heutigen Rennen hat Frener nun die Chance, die Gesamtführung bei den Juniorinnen zu übernehmen.

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Die 17-jährige Bregenzerin präsentiert sich weiter in Topform. Nachdem Frener in Leogang den zweiten Weltcupsieg in der Juniorinnenklasse einfahren konnte, zeigte sie am Freitag auch in der Qualifikation fürs heutige Rennen (11.30) in Lenzerheide (Sz) auf.

Starker Schlussabschnitt
Mit einer starken Fahrt im Schlussabschnitt überholte die Riderin der Norco Adidas Race Divison noch die Dänin Rosa Marie Jensen und holte sich 2,284 Sekunden hinter der US-Amerikanerin Aletha Ostgaard Rang zwei.

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Gesamtführung greifbar
Sollte der Sportgymnasiastin heute im „Bike Kingdom“ der dritte Karrieresieg gelingen und Ostgaard nicht über Rang drei hinauskommen, würde die Vorarlbergerin sogar die Gesamtführung übernehmen.

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