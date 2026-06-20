Lina unterstreicht ihre Ambitionen in der Schweiz

Der nächste bärenstarke Auftritt von Downhill-Youngster Lina Frener. Bei der Qualifikation für das Weltcuprennen in Lenzerheide (Sz) musste sich die 17-Jährige nur einer Athletin geschlagen geben. Im heutigen Rennen hat Frener nun die Chance, die Gesamtführung bei den Juniorinnen zu übernehmen.