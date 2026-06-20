Lina unterstreicht ihre Ambitionen in der Schweiz

Der nächste bärenstarke Auftritt von Downhill-Youngster Lina Frener. Bei der Qualifikation für das Weltcuprennen in Lenzerheide (Sz) musste sich die 17-Jährige nur einer Athletin geschlagen geben. Im heutigen Rennen hat Frener nun die Chance, die Gesamtführung bei den Juniorinnen zu übernehmen.
Die 17-jährige Bregenzerin präsentiert sich weiter in Topform. Nachdem Frener in Leogang den zweiten Weltcupsieg in der Juniorinnenklasse einfahren konnte, zeigte sie am Freitag auch in der Qualifikation fürs heutige Rennen (11.30) in Lenzerheide (Sz) auf.
Starker Schlussabschnitt
Mit einer starken Fahrt im Schlussabschnitt überholte die Riderin der Norco Adidas Race Divison noch die Dänin Rosa Marie Jensen und holte sich 2,284 Sekunden hinter der US-Amerikanerin Aletha Ostgaard Rang zwei.
Gesamtführung greifbar
Sollte der Sportgymnasiastin heute im „Bike Kingdom“ der dritte Karrieresieg gelingen und Ostgaard nicht über Rang drei hinauskommen, würde die Vorarlbergerin sogar die Gesamtführung übernehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.