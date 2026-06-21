Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konzertbühnen-Abschied

Reinhold Bilgeri tut es noch ein allerletztes Mal

Adabei Österreich
21.06.2026 06:00
Er will es nochmal wissen: Reinhold Bilgeri geht auf die Bühne – von Pension danach aber keine ...
Er will es nochmal wissen: Reinhold Bilgeri geht auf die Bühne – von Pension danach aber keine Spur.(Bild: Daniel Furxer)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Der aus Vorarlberg stammende „Rockprofessor“ geht noch einmal auf große Tour. Der „Krone“ verrät er, worauf sich die Fans freuen dürfen und „dass der Oide noch immer den Grätschnschritt beherrscht“.

0 Kommentare

Längst hat Allroundkünstler Reinhold Bilgeri seine Schwingen weit über die Musik hinaus ausgestreckt. Er ist Autor, Produzent, Regisseur, Poet und nach wie vor der „Rockprofessor“. Das ist auch der Grund, warum der 76-jährige Vorarlberger, dem wir Hits wie „Video Life“, „Love is Free“, „Missing You“, „Oho Vorarlberg“ oder „Some Girls Are Ladies“ zu verdanken haben, noch einmal auf Tour geht.

Von Anfängen mit Falco bis heute
„Ich denke dabei auch oft an die Zeit, als ich zeitgleich mit Falco, im Jahr 1981, meine Solokarriere gestartet habe“, erinnert sich Bilgeri an seine Anfänge – beide Künstler hatten damals denselben Produzenten, Robert Ponger – zurück. Jetzt steht er am 3. Juli mit seiner Rockband auf der Bühne beim Donauinselfest, am Tag danach rockt er in Niederösterreich beim „Sound Festival“ weiter, bis in den August. „Da werde ich am 15. in Wiesen im Burgenland gemeinsam mit den Austro-Pop-Legenden Boris Bukowski und Minisex so richtig aufgeigen“, verspricht er schon jetzt den Fans.

Er will es nochmal wissen: Reinhold Bilgeri steht seit 60 Jahren auf den Konzertbühnen.
Er will es nochmal wissen: Reinhold Bilgeri steht seit 60 Jahren auf den Konzertbühnen.(Bild: Andreas Tischler)

Woher nimmt er all die Energie? Es kann wohl nur der Drang danach sein, seine Kunst unter die Menschen bringen zu wollen. Außerdem will er beweisen, „dass der Oide noch immer den Grätschenschritt beherrscht“, witzelt er in der „Krone“ über seine Agilität von damals, von der er offenbar bis zum heutigen Tag nichts eingebüßt hat.

Das ist auch der Grund, warum er „ganz nebenbei“ auf Lesetour (Termine unter reinholdbilgeri.at) geht. „Ich bin in insgesamt 25 Städten, in ganz Österreich unterwegs. Dabei ist jede Lesung eigentlich eine Performance, sozusagen eine Multimedia-Show. Denn ich zeige da auch Filmausschnitte meiner Filme, wie zum Beispiel von ,Der Atem des Himmels‘“, erzählt er über sein Monsterprogramm heuer.

Lesen Sie auch:
Wolfgang Ambros und die Wödmasta haben sich eines Kultsongs aus England angenommen.
„Sunnseitn vom Leben“
Wolfgang Ambros überrascht mit neuer Song-Aufnahme
19.06.2026
„Wir gewinnen sowieso“
Tormannlegende Otto Konrad nahm WM-Song auf
18.06.2026

Bilgeri nach Stones-Vorbild
Ach ja, und dann wäre natürlich noch die Frage, ob Bilgeri wirklich zum letzten Mal auf der Bühne steht? Immerhin feiert er mit seiner Tour ja eigentlich sein 60-jähriges Bühnen-Jubiläum. ADABEI zählt da auf seine sprühende Energie und darauf, dass auch Rocker wie die Rolling Stones schon oft ihren Abschied groß angekündigt haben – den sie zum Glück bis zuletzt nicht eingehalten haben ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
21.06.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der „Footloose“-Star schwärmt weiter von den Vorteilen von Hülsenfrüchten und nennt sich ...
Aus Speck wird Bohne
Kevin Bacon hat überraschend seinen Namen geändert
Seit dem Ende des Verfahrens am 19. März sind 88 Tage vergangen – jetzt verkündete Richter Jon ...
Urteilsverkündung
Marius Borg Høiby muss vier Jahre ins Gefängnis!
Ein herrlich unbeschwerter Moment: Prinzessin Kate sorgt mit einer spontanen Bemerkung für ...
„Ich doch auch!“
Kates süße Liebeserklärung bringt alle zum Lachen
König Charles III. greift plötzlich zur Ukulele – und liefert den wohl lockersten Royal-Moment ...
Gute Laune garantiert!
King Charles wird mit Ukulele-Einlage zum Hit!
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Musiker irritiert:
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
108.500 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
98.616 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
93.611 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1783 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1124 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1015 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Mehr Adabei Österreich
Konzertbühnen-Abschied
Reinhold Bilgeri tut es noch ein allerletztes Mal
Stars im „Krone“-Talk
Die große Musi-Familie feierte wieder gemeinsam
Karriere-Knick?
Rap-Superstar Cro muss jetzt an der Kassa sitzen
Konzert-Highlight
Wiens heiße Sommernacht – und ein kleines Hoppala
Schlechte Diagnose
Kummer: „Muss mich einer Operation unterziehen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf