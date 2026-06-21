Reinhold Bilgeri tut es noch ein allerletztes Mal

Von Anfängen mit Falco bis heute

„Ich denke dabei auch oft an die Zeit, als ich zeitgleich mit Falco, im Jahr 1981, meine Solokarriere gestartet habe“, erinnert sich Bilgeri an seine Anfänge – beide Künstler hatten damals denselben Produzenten, Robert Ponger – zurück. Jetzt steht er am 3. Juli mit seiner Rockband auf der Bühne beim Donauinselfest, am Tag danach rockt er in Niederösterreich beim „Sound Festival“ weiter, bis in den August. „Da werde ich am 15. in Wiesen im Burgenland gemeinsam mit den Austro-Pop-Legenden Boris Bukowski und Minisex so richtig aufgeigen“, verspricht er schon jetzt den Fans.