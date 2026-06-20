Wo ist die nächste Telefonzelle?

Wie aus der Zeit gefallen wirken die letzten verbliebenen Telefonzellen in Vorarlberg. Bei ihrem Anblick verfällt „Krone“-Kolumnist Robert Schneider fast zwangsläufig in Nostalgie.
Erinnern Sie sich noch an die gute alte Telefonzelle? Wie die Schillinge nur so durchgerauscht sind, wenn man ein Ferngespräch führen musste? Jetzt sind diese Häuschen größtenteils verschwunden. Halt! Eins habe ich noch entdeckt. Zweckentfremdet. Vor dem offenen Jugendtreff in Götzis. Ein kreativer Ort zum Tauschen und Teilen soll es darstellen. Da legen Sie was rein, was Sie nicht mehr brauchen, damit es wer anderer findet und sich daran erfreut. Natürlich nicht Ihren Müll, versteht sich.
Wie viele Telefonzellen gibt es noch in Vorarlberg? Laut A1-Pressesprecher Jochen Ohnewas-Schützenauer – nomen est omen – gammeln noch rund 180 dieser silbergrauen oder gelben Häuschen vor sich hin. Bei A1 hofft man schon lange auf eine Nachnutzung. Einige Gemeinden haben die Häuschen etwa zu Bücherzellen umfunktioniert. Z. B. Meiningen, wo die Gemeindemitarbeiterin und wahre Leseratte Karin Erhardt die Initiative ergriffen hat. Der Bürgermeister sprach von einer kreativen Lösung im Sinne einer „niederschwelligen Leseförderung“. Wo er diesen gescheiten, aber nichtssagenden Begriff wohl aufgeschnappt hat? Lesen ist genauso out wie das Telefonieren in einer Telefonzelle.
Bleibt die Erinnerung. Drei Minuten lang konnte man mit einer Ein-Schilling-Münze ab Entlasten der hakenförmigen Hörergabel ein Ortsgespräch führen. Ferngespräche kosteten fünf Schilling die Minute. Was habe ich nicht Tonnen an Münzen verlocht, nur um mit meiner ersten Liebe zu telefonieren! Die stammte nämlich aus Southwark in London, rechts der Themse, war bei einer bekannten Familie Au-pair-Mädchen gewesen. Geworden ist daraus leider nichts. Aber die Post hat blendend an mir verdient.
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