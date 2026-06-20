Wo ist die nächste Telefonzelle?

Erinnern Sie sich noch an die gute alte Telefonzelle? Wie die Schillinge nur so durchgerauscht sind, wenn man ein Ferngespräch führen musste? Jetzt sind diese Häuschen größtenteils verschwunden. Halt! Eins habe ich noch entdeckt. Zweckentfremdet. Vor dem offenen Jugendtreff in Götzis. Ein kreativer Ort zum Tauschen und Teilen soll es darstellen. Da legen Sie was rein, was Sie nicht mehr brauchen, damit es wer anderer findet und sich daran erfreut. Natürlich nicht Ihren Müll, versteht sich.