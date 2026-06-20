Warum man in Vorarlberg nicht „schwizerlat“

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute erklärt er den genuin Vorarlberger Begriff „schwitzerla“.
Obwohl das Verhältnis zur Schweiz ein traditionell gutes ist und sich die Voradelberger laut Volksabstimmung 1919 sogar der Eidgenossenschaft angeschlossen hätten, lässt sich der Einheimische sprachlich nicht gerne mit den Schweizern in einen Topf werfen (obwohl beide unstrittig Kinder desselben alemannischen Sprachstamms sind).
Daher fühlt sich ein Bürger von Höchst selbst noch mit dem hintersten Montafoner sprachverwandter als mit seinem Nachbarn aus St. Margarethen, der keine hundert Meter entfernt auf der anderen Seite des Rheins wohnt.
Ob dies eine anhaltende Voradelberger Trotzreaktion auf jene schmerzhafte Zurückweisung vor hundert Jahren als „Kanton übrig“ darstellt oder vielmehr tatsächlich einer gemeinsamen Sprachfärbung im Ländle entspringt, die sich aufgrund natürlicher und politischer Grenzen herausgebildet hat, sei dahingestellt.
In jedem Falle hört es der Voradelberger nicht gerne, wenn man ihm unterstellt, er würde schwizerla: dass er also eine schweizerische Dialektfärbung besitzt.
Diese Feststellung trifft ihn umso härter, wenn er gar nie in der Schweiz gelebt oder gearbeitet hat (so wie viele Voradelberger es tun), sondern dass ihn das Schweizerdeutsche womöglich kontaktlos ereilt haben könnte wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
Meiden Sie im Gespräch daher die Bemerkung, dass ein Voradelberger schwizerlat, ehe sie etwas mehr über seine Biografie wissen. Denn: Wie ein Schweizer leben will der Voradelberger zwar, wie ein Schweizer reden aber nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.