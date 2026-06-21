Nach Beauty-OP blieben Linzerin schlimme Narben

Eine Linzerin ließ sich von einem Schönheitschirurgen zu einem Facelifting überreden. Noch Jahre danach hat sie mit den sichtbaren Folgen zu kämpfen. Sie warnt jetzt andere Frauen: „Ich bereue den Eingriff zutiefst und würde es nie wieder machen.“
„Ich hatte mich für den Eingriff entschieden, weil ich mich wohler und schöner fühlen wollte. Tatsächlich hat sich mein Leben seitdem grundlegend verändert. Mein Leben ist dadurch aus den Fugen geraten“, ist die 39-jährige Linzerin verzweifelt.
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