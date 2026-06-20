Wie realistisch ist die „Eroberung“ des Mars?

Derzeit häufen sich Berichte über die Eroberung des Planeten Mars. Tut sich für die Menschheit gar ein neuer Lebensraum auf? „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr ist skeptisch.
Wenn der alte Planet nichts mehr taugt – dann fort damit! Das entspricht ganz der modernen Wegwerfideologie. Erstaunlich ist, dass auch seriöse Wissenschaftsformate die derzeit allgegenwärtige Marsbegeisterung ungezwungen übernehmen. Natürlich, es gibt Probleme auf der Erde, wir stehen vor gewaltigen Aufgaben, aber für diese gibt es auch Lösungen. Nicht gleich, aber in einigen Jahrzehnten. Dann sind die Weltuntergangsapologeten längst unter der Erde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.