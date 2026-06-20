Wie realistisch ist die „Eroberung“ des Mars?

Wenn der alte Planet nichts mehr taugt – dann fort damit! Das entspricht ganz der modernen Wegwerfideologie. Erstaunlich ist, dass auch seriöse Wissenschaftsformate die derzeit allgegenwärtige Marsbegeisterung ungezwungen übernehmen. Natürlich, es gibt Probleme auf der Erde, wir stehen vor gewaltigen Aufgaben, aber für diese gibt es auch Lösungen. Nicht gleich, aber in einigen Jahrzehnten. Dann sind die Weltuntergangsapologeten längst unter der Erde.