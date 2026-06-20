85-Jähriger lag stundenlang verletzt in Bachbett

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag in der Kleinwalsertaler Ortschaft Hirschegg in Vorarlberg in ein Bachbett gefallen. Dort saß er stundenlang mit großen Schmerzen fest, ehe ihn endlich ein Anrainer entdeckte.
Der 85-Jährige befand sich gerade auf dem Heimweg, als er sich dazu entschloss, eine Abkürzung durch ein Bachbett zu nehmen. Beim Queren des Gewässers rutschte er allerdings aus und kam zu Sturz. Dabei zog er sich Verletzungen im Bereich des Kopfes und an der Lendenwirbelsäule zu. Dem Senior war es nicht mehr möglich, sich aus eigener Kraft ans Ufer zu retten – er musste mehrere Stunden unter großen Schmerzen im Bachbett ausharren.
Die erlösende Rettung
Alarmiert durch die Hilfeschreie wurde schließlich ein Anrainer auf den 85-Jährigen aufmerksam. Dieser gab umgehend einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hirschegg befreiten in weiterer Folge den Verunfallten aus seinem nassen Gefängnis. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Immenstadt (Deutschland) gebracht.
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