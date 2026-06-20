85-Jähriger lag stundenlang verletzt in Bachbett

Der 85-Jährige befand sich gerade auf dem Heimweg, als er sich dazu entschloss, eine Abkürzung durch ein Bachbett zu nehmen. Beim Queren des Gewässers rutschte er allerdings aus und kam zu Sturz. Dabei zog er sich Verletzungen im Bereich des Kopfes und an der Lendenwirbelsäule zu. Dem Senior war es nicht mehr möglich, sich aus eigener Kraft ans Ufer zu retten – er musste mehrere Stunden unter großen Schmerzen im Bachbett ausharren.