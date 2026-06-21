Starker Titelverteidiger

Vergebung vor dem Strafsenat

Und weil die römisch-katholische Kirche bekanntlich immer für einen Akt der Vergebung gut ist, hat unmittelbar nach Beendigung der Meisterschaft die vatikanische Sportjustiz getagt und in einem von Sportrichter Fabio Fadda und dem Präsidenten Nicola Vignola unterzeichneten Beschluss festgehalten, dass alle noch offenen Verwarnungen der Spieler aus den Konten der gemeldeten Mannschaften gelöscht werden, damit in der nächsten Saison alle Teams mit blütenweißen Westen an den Start gehen können. Fast noch besser: Weil Gianni Infantino glücklicherweise nicht auch noch Papst ist (Johannes XXIV), konnte die gesamte Meisterschaft ohne lästigen Pomp über die Bühne gehen, weshalb sich nicht einmal der „Osservatore Romano“ bemüßigt gefühlt hat, irgendwas vom großartigsten Ereignis aller Zeiten zu blubbern. Gut dem Dinge.