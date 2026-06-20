Schon wieder Brand bei Recyclingunternehmen

Gegen 15 Uhr stieg eine weithin sichtbare Rauchsäule im Oberland auf, Ortskundige wussten sofort: Ah, bei Loacker brennt es wieder einmal! Ausgebrochen war das Feuer in einer Lagerhalle für Schreddermüll. Die im Umgang mit Bränden erfahrenen Mitarbeiter des Unternehmens reagierten umgehend und leiteten erste Löschversuche ein.