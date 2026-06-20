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Großeinsatz in Götzis

Schon wieder Brand bei Recyclingunternehmen

Chronik
20.06.2026 11:55
Der organische Schreddermüll hatte sich vermutlich selbst erhitzt.
Der organische Schreddermüll hatte sich vermutlich selbst erhitzt.(Bild: Mathis Fotografie)

Der Müllriese Loacker Recycling in Götzis ist vermutlich jenes Unternehmen in Vorarlberg, das die meisten Feuerwehreinsätze zu verzeichnen hat. Am Freitagnachmittag hat es einmal mehr gebrannt, glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. 

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Gegen 15 Uhr stieg eine weithin sichtbare Rauchsäule im Oberland auf, Ortskundige wussten sofort: Ah, bei Loacker brennt es wieder einmal! Ausgebrochen war das Feuer in einer Lagerhalle für Schreddermüll. Die im Umgang mit Bränden erfahrenen Mitarbeiter des Unternehmens reagierten umgehend und leiteten erste Löschversuche ein. 

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120 Florianis standen im Einsatz.
120 Florianis standen im Einsatz.(Bild: Mathis Fotografie)

Die Nacharbeiten, an denen sich auch die Mitarbeiter der Müllfirma beteiligten, zogen sich noch einige Stunden, bis auch das letzte Glutnest gelöscht war. Brandursache dürfte eine Selbsterhitzung des organischen Abfallmaterials gewesen sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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