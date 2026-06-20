Schon wieder Brand bei Recyclingunternehmen

Der Müllriese Loacker Recycling in Götzis ist vermutlich jenes Unternehmen in Vorarlberg, das die meisten Feuerwehreinsätze zu verzeichnen hat. Am Freitagnachmittag hat es einmal mehr gebrannt, glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.
Gegen 15 Uhr stieg eine weithin sichtbare Rauchsäule im Oberland auf, Ortskundige wussten sofort: Ah, bei Loacker brennt es wieder einmal! Ausgebrochen war das Feuer in einer Lagerhalle für Schreddermüll. Die im Umgang mit Bränden erfahrenen Mitarbeiter des Unternehmens reagierten umgehend und leiteten erste Löschversuche ein.
120 Mann im Einsatz
Kurz darauf trafen auch schon die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Götzis, Altach und Mäder am Brandort ein. Dank eines 120-köpfigen Großaufgebotes konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht und somit ein größerer Schaden verhindert werden.
Die Nacharbeiten, an denen sich auch die Mitarbeiter der Müllfirma beteiligten, zogen sich noch einige Stunden, bis auch das letzte Glutnest gelöscht war. Brandursache dürfte eine Selbsterhitzung des organischen Abfallmaterials gewesen sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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