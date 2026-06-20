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Nur in der „Taube“

Messi im Biergarten mit Ex-ÖFB-Teamstürmer schauen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 19:25
Ex-ÖFB-Stürmer Martin Harnik ist am Montag beim WM-Hit zwischen Österreich und Argentinien im ...
Ex-ÖFB-Stürmer Martin Harnik ist am Montag beim WM-Hit zwischen Österreich und Argentinien im Schrunser „Taubengarten“ vor Ort.(Bild: Krone KREATIV/Daniel Zangerl, ServusTV/Philipp Carl Riedl)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Den WM-Knaller Österreich gegen Messi und seine Argentinier kann man sich am Montag ab 19 Uhr auch im Schrunser Posthotel Taube anschauen. In einem der wohl schönsten Biergärten Vorarlbergs gibt es aber nicht „irgendein“ gewöhnliches Public Viewing. 

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Das Montafoner „Posthotel Taube“ war schon im 20. Jahrhundert eine beliebte Unterkunft für große Namen. So verbrachte Schriftsteller Ernest Hemingway die Winter 1924/25 und 1925/26 in Schruns. 100 Jahre später erstrahlt die Taube in neuem Glanz und auch jetzt hat sich wieder ein großer Name angekündigt.

15 Tore in 68 Länderspielen
Wenn es am Montag ab 19 Uhr zwischen Österreich und Argentinien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika um die Tabellenführung in Gruppe J geht, wird auch der Ex-ÖFB-Teamstürmer und nunmehrige ServusTV-Experte Martin Harnik im „Taubengarten“ vor Ort sein.

Martin Harnik hält wie David Alaba bei 15 Länderspieltoren.
Martin Harnik hält wie David Alaba bei 15 Länderspieltoren.(Bild: GEPA)

Der frühere Werder Bremen- und HSV-Angreifer, der in 68 Länderspielen 15 Tore für Österreich geschossen hat, steht bereits ab 18 Uhr für Autogramme und Fotowünsche parat.

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