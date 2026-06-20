Messi im Biergarten mit Ex-ÖFB-Teamstürmer schauen

Das Montafoner „Posthotel Taube“ war schon im 20. Jahrhundert eine beliebte Unterkunft für große Namen. So verbrachte Schriftsteller Ernest Hemingway die Winter 1924/25 und 1925/26 in Schruns. 100 Jahre später erstrahlt die Taube in neuem Glanz und auch jetzt hat sich wieder ein großer Name angekündigt.