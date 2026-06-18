Sportgeschäfte geplündert: Fahrer nun vor Gericht

Klein-Lkw gemietet und Beute transportiert

Die Rolle des geständigen Angeklagten (23) – der bei der Verhandlung nicht mehr aussagte – war dabei klar definiert. Er mietete jeweils den notwendigen Klein-Lkw in Litauen an, fuhr damit nach Österreich, half dort beim Beladen des Diebesguts und fuhr wieder zurück in seine Heimat, wo Räder & Co. verkauft wurden. Lange schien die Sache gutzugehen, doch bei der vierten Tat in Vorarlberg wurde der Angeklagte verhaftet.