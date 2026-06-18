LIVE: Traumtor! Kolumbien führt gegen Usbekistan

Erster WM-Spieltag in Gruppe K: Usbekistan trifft auf Kolumbien, wir berichten live – siehe Ticker unten. Derzeit steht es 1:0 für Kolumien.
Hier der Liveticker:
Usbekistan feiert sein WM-Debüt in der Höhenlage von Mexiko-Stadt gegen die favorisierten Kolumbianer. Die Zentralasiaten überzeugten in der Qualifikation mit nur einer Niederlage in 16 Spielen. Seit Oktober 2025 ist Fabio Cannavaro, Weltmeister von 2006, Trainer der Mannschaft. „Sie haben nichts zu verlieren. Sie sollen es einfach genießen. Die Möglichkeit zu haben, bei einer WM zu spielen, ist nicht alltäglich“, erklärte der Italiener, der die usbekische Fußball-Mentalität schätzt: „Usbeken sind zäh und geben niemals auf. Gegen sie zu spielen, ist eine echte Qual.“
Ob das auch Kolumbien zu spüren bekommt, wird sich zeigen. Die Südamerikaner können in Mexiko jedenfalls auf den zwölften Mann bauen, ihre Fans werden im Aztekenstadion in massiver Überzahl sein. Das Offensivtrio mit Luis Diaz, Kapitän James Rodriguez und Luis Suarez soll den Ambitionen des Teams von Coach Nestor Lorenzo in der Portugal-Gruppe mit Toren Auftrieb verleihen.
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