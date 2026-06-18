LIVE: Traumtor! Kolumbien führt gegen Usbekistan

Usbekistan feiert sein WM-Debüt in der Höhenlage von Mexiko-Stadt gegen die favorisierten Kolumbianer. Die Zentralasiaten überzeugten in der Qualifikation mit nur einer Niederlage in 16 Spielen. Seit Oktober 2025 ist Fabio Cannavaro, Weltmeister von 2006, Trainer der Mannschaft. „Sie haben nichts zu verlieren. Sie sollen es einfach genießen. Die Möglichkeit zu haben, bei einer WM zu spielen, ist nicht alltäglich“, erklärte der Italiener, der die usbekische Fußball-Mentalität schätzt: „Usbeken sind zäh und geben niemals auf. Gegen sie zu spielen, ist eine echte Qual.“