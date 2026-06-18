„Die Autos sind so aggressiv wie Menschen“

Als Wolfgang Ambros 1978 seine Platte „Schaffnerlos“ auf den Markt brachte, porträtierte er wehmütig und humorvoll den letzten Arbeitstag von Schaffner Fritz Knottek. Die Platte fängt den Wandel des Wiener Nahverkehrs und das Ende einer Ära ein – in einer Hymne verewigte Ambros das Aussterben des traditionellen Straßenbahnschaffners. 48 Jahre später könnte „Woiferl“ in Kalifornien ein neues Album mit dem Titel „Fahrerlos“ produzieren.