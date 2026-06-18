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Für Intensivtäter

Warum die Auszeit-WG weiter auf sich warten lässt

Wien
18.06.2026 05:00
Die kriminellen Kinder verüben vor allem Raubüberfälle
Die kriminellen Kinder verüben vor allem Raubüberfälle(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Wann in der geschlossenen Einrichtung in Wien-Simmering unmündige Straftäter betreut werden, ist weiter ungewiss. Der Einzug wird schon wieder nach hinten verschoben. Es gibt einen neuen Grund.

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Ursprünglich hätte die Auszeit-WG im Mai starten sollen. Zwei Intensivtäter im Alter von elf bis 13 Jahren hätten dort, in einem abgelegenen Haus in Simmering, bis zu zwölf Wochen wieder „in die Spur gebracht“ werden sollen.

Doch aus Mai wurde nichts. Adaptierungsarbeiten sorgten für die Verzögerung. Zweiter Anlauf: Mitte Juni. Doch im besagten Haus herrscht weiter gähnende Leere, zeigt eine „Krone“-Anfrage bei der zuständigen Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Der Grund: Anpassungen bei der Gasheizung.

Druck aus Nobelbezirk
Die Dringlichkeit für die Maßnahme, die Jugendstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) bei einer Pressekonferenz im April betonte, scheint demnach ausgebremst. Das kritisiert auch Döblings Bezirkschef Daniel Resch (ÖVP) gegenüber der „Krone“. Er macht seit Tagen gegen die Jugendkriminalität im Bezirk mobil.

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Eine Einbruchs- und Raubserie, teilweise begangen durch unter 14-Jährige, motivierte ihn dazu. Der geschlossenen Einrichtung in Simmering gewinne er viel ab, aber: „Es braucht sie jetzt“, meint er.

Polizei vor Schule 
Immerhin würde die Maßnahme auch Schulen und Lehrer entlasten, hofft er. Vor einer Mittelschule in Döbling ist nämlich bereits die Polizei verstärkt präsent.

Einen genauen Starttermin der WG konnte die MA 11 nicht in Aussicht stellen. Sind die Adaptierungen abgeschlossen, entscheidet eine Kommission darüber, welche Kinder einziehen. Das soll dann aber schnell gehen. Anfänglich werde nur ein Intensivtäter betreut, später zwei. Platz gäbe es für insgesamt 16 Kinder.

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