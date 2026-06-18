Warum die Auszeit-WG weiter auf sich warten lässt

Einen genauen Starttermin der WG konnte die MA 11 nicht in Aussicht stellen. Sind die Adaptierungen abgeschlossen, entscheidet eine Kommission darüber, welche Kinder einziehen. Das soll dann aber schnell gehen. Anfänglich werde nur ein Intensivtäter betreut, später zwei. Platz gäbe es für insgesamt 16 Kinder.