Med-Uni-Burgenland auf Kurs trotz Turbulenzen

Die Hürden sind nicht kleiner geworden. Ausgerechnet jener Chefstratege, Universitätsprofessor Christian Joukhadar, der den Aufbau und die Akkreditierung der geplanten Medizinischen Privatuniversität Burgenland (MPUB) vorantreiben sollte, ist nicht mehr Teil des Projekts. Die Landesholding begründet die Trennung mit „Auffassungsunterschieden in mehreren Bereichen.“

Nähere Angaben dazu werden auf Anfrage mit Verweis auf arbeitsrechtliche Gründe nicht gemacht. Joukhadar selbst spricht von einer Kündigung und hat rechtliche Schritte angekündigt.