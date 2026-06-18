FIFA löschte fast 400.000 Hasskommentare

„Wenn ich zurückblicke, dann hat sich nichts geändert“, sagte der einstige Weltklasse-Stürmer Weah. „Ich habe rassistische Beleidigungen erlebt, als der Rassismus seinen Höhepunkt erreichte. Aber wir reden auch heute noch darüber. Und deshalb kämpfen wir, wir versuchen, junge Menschen zu erziehen, damit sie zu liebevollen Menschen heranwachsen und nicht nur zu Menschen, die das Spiel lieben. Diskriminierung hat in unserer Gesellschaft keinen Platz.“