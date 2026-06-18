Hassnachrichten nach Eigentor für Schweiz-Kicker

Als haushoher Favorit waren die Schweizer in ihr erstes WM-Match gegen Katar gegangen, die Wettbüros hatten auf seinen Sieg der Eidgenossen geringe Quoten zwischen 1,25 und 1,35. Doch am Ende musste sich die Truppe von Trainer Hakan Yakin trotz 69 Prozent Ballbesitz und 7:3-Schüssen auf das Tor mit einem 1:1 begnügen.