„Ich lasse mein Kind dort nicht alleine gehen“

Mit Spritze am Spielplatz

Bei einem „Krone“-Lokalaugenschein an einem Nachmittag zeigt sich: Vor der U-Bahn-Station sind nach wie vor Süchtige dabei, Drogenersatzstoffe zu verkaufen. Im Fritz-Imhoff-Park ist die Lage laut Anrainern nicht mehr ganz so dramatisch, dennoch sind innerhalb von 30 Minuten etwa zehn Suchtkranke zu sehen, die dort oder davor konsumieren. Ein junger Mann hatte seine Spritze direkt am Spielplatz bereits in der Hand, als ihn ein Vater mit Kleinkind aufforderte zu gehen.