Das tut uns in so bewegten Zeiten wahrlich gut

Um wie viel früher als an normalen Tagen sind Sie gestern aufgestanden? Bei mir und einem guten Dutzend Kolleginnen und Kollegen war es kurz nach vier. Für noch einmal mehr als ein halbes Dutzend „Krone“-Kollegen in den USA war es dagegen Abend, als das erste österreichische Fußball-WM-Spiel seit 28 Jahren angepfiffen wurde.