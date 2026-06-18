Gruppe B: Kanada gegen Katar – ab 0 Uhr LIVE

Nach dem stimmungsvollen Start in Toronto beim 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina setzen die Kanadier im Kampf um ihren ersten Matchsieg bei einer WM wieder auf die lautstarke Fan-Unterstützung. „Ich weiß, dass Vancouver eine Fußball-Stadt ist. Ich erwarte ein volles Stadion in roten Trikots. Wir brauchen die Zuschauer, um das Team zu pushen“, appellierte Teamchef Jesse Marsch. Gegenüber der Auftaktpartie, wo das Potenzial erst nach der Pause ausgeschöpft wurde, müsse eine Steigerung her. „Dieses Mal müssen wir besser vorbereitet sein, um unsere Stärken gleich auf den Platz zu bringen“, forderte der 52-jährige Ex-Salzburg-Coach. Für die Tore soll vor allem Kanadas Rekord-Torschütze Jonathan David sorgen.