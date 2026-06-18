Gruppe B: Kanada gegen Katar – ab 0 Uhr LIVE

Zweiter WM-Spieltag in der Gruppe B. Kanada trifft auf Katar, wir berichten ab 0 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Nach dem stimmungsvollen Start in Toronto beim 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina setzen die Kanadier im Kampf um ihren ersten Matchsieg bei einer WM wieder auf die lautstarke Fan-Unterstützung. „Ich weiß, dass Vancouver eine Fußball-Stadt ist. Ich erwarte ein volles Stadion in roten Trikots. Wir brauchen die Zuschauer, um das Team zu pushen“, appellierte Teamchef Jesse Marsch. Gegenüber der Auftaktpartie, wo das Potenzial erst nach der Pause ausgeschöpft wurde, müsse eine Steigerung her. „Dieses Mal müssen wir besser vorbereitet sein, um unsere Stärken gleich auf den Platz zu bringen“, forderte der 52-jährige Ex-Salzburg-Coach. Für die Tore soll vor allem Kanadas Rekord-Torschütze Jonathan David sorgen.
Bitter ist, dass Bayerns Außenverteidiger Alphonso Davies und damit der Kapitän des Teams wegen Oberschenkelproblemen neuerlich ausfallen dürfte. Auch Katar hat das Sieggefühl bei einer WM noch nicht auskosten dürfen. Das überraschende Unentschieden gegen die Schweiz glich allerdings fast einem Sieg. Dadurch haben sie schon jetzt mehr Punkte geholt, als beim Heimevent 2022. „Nach dem guten Resultat können wir mit einer tollen Stimmung und Selbstvertrauen in die Partie gehen. Wir wollen mit einem positiven Ergebnis zurückkehren“, sagte Mittelfeldspieler Karim Boudiaf vor dem ersten direkten Duell der beiden Nationen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.