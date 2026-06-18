Südkorea-Trainer reagiert auf Spionagealarm

FIFA informiert

Ein mexikanischer Militärangehöriger, der im Basiscamp der Mannschaft stationiert ist und für die Störung von Drohnen zuständig ist, habe das Flugobjekt zum Absturz gebracht. Medienberichten zufolge konnten die mutmaßlichen Täter die Drohne wieder einsammeln und fliehen. Der Fußballverband Südkoreas informierte den Weltverband (FIFA) über den Vorfall.