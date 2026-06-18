Schülerin auf WC vergewaltigt: Drei Jahre Haft

Der Angeklagte leugnet vor dem Schöffengericht den brutalen Übergriff. „Die Initiative ging allein vom Opfer aus“, erklärt die Verteidigerin. Schon auf der Bank an der Haltestelle hätte die Schülerin anzügliche Bemerkungen ihm gegenüber gemacht. „Auch die sexuellen Anspielungen gingen nur vom Opfer aus.“ Warum sollte er aus dem Nichts kurz vor der Pensionierung so etwas tun. „Ihm wurde die Lebensgrundlage entzogen.“