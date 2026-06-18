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Neuer Kontrollplatz

Millionen-Projekt für mehr Sicherheit auf Autobahn

Kärnten
18.06.2026 05:00
Sechs Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Bis Oktober soll der Kontrollplatz fertig ...
Sechs Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Bis Oktober soll der Kontrollplatz fertig sein.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Unterhalb des Dobratsch errichtet die Asfinag in Kärnten eine neue, technisch ausgeklügelte Kontrollstelle für den Schwerverkehr. Insgesamt sechs Millionen Euro fließen in das Bauvorhaben.

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Autofahrer sind die umfangreichen Arbeiten neben der Kärntner Südautobahn (A2) unterhalb des Dobratsch längst aufgefallen – nicht zuletzt wegen des 80-km/h-Tempolimits im Baustellenbereich.

Nun steht fest, was dort entsteht: Bis Oktober errichtet die Asfinag in der Schütt einen neuen modernen Verkehrskontrollplatz. „Es wird ein neuer Kontrollplatz errichtet“, erklärt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Dafür wird ein seit Jahren aufgelassener Parkplatz komplett umgebaut. Das gesamte Areal wird gerodet, erweitert, eingeebnet und anschließend neu asphaltiert. Parallel dazu entstehen neue Zu- und Ausleitungsbereiche, damit Fahrzeuge künftig direkt und sicher von der Autobahn auf den Kontrollplatz geleitet werden können.

Herzstück für mehr Sicherheit
Herzstück der Anlage wird eine moderne Fahrzeugwaage sein. Damit können überladene Lastkraftwagen rasch erkannt und aus dem Verkehr gezogen werden. Gerade überhöhte Fahrzeuggewichte gelten als Risiko für die Verkehrssicherheit und verursachen zudem erhebliche Fahrbahnschäden.

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Die Asfinag setzt österreichweit seit Jahren auf solche multifunktionalen Verkehrskontrollplätze. Gemeinsam mit Polizei, Zoll und weiteren Behörden werden dort technische Kontrollen, Gewichtsmessungen, Mautüberprüfungen und Co. durchgeführt. Auch die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten kann überprüft werden.

Tausende Fahrzeuge zukünftig im Visier
Damit wird die Kontrollinfrastruktur auf der stark frequentierten Südautobahn weiter ausgebaut. Täglich rollen dort tausende Fahrzeuge, darunter ein hoher Anteil an Schwerverkehr. „Ziel ist es, den Schwerverkehr effizienter kontrollieren zu können und dadurch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen“, betont Mocnik.

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