Millionen-Projekt für mehr Sicherheit auf Autobahn

Nun steht fest, was dort entsteht: Bis Oktober errichtet die Asfinag in der Schütt einen neuen modernen Verkehrskontrollplatz. „Es wird ein neuer Kontrollplatz errichtet“, erklärt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Dafür wird ein seit Jahren aufgelassener Parkplatz komplett umgebaut. Das gesamte Areal wird gerodet, erweitert, eingeebnet und anschließend neu asphaltiert. Parallel dazu entstehen neue Zu- und Ausleitungsbereiche, damit Fahrzeuge künftig direkt und sicher von der Autobahn auf den Kontrollplatz geleitet werden können.