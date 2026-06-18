Verteidiger tackelt Diaz und Kameramann nieder

Ein schmerzhafter Arbeitstag – nicht nur für Luis Diaz. Als der Kolumbien-Kicker in der Nacht auf Donnerstag von Usbekekistans Abdukodir Khusanov zu Boden gebracht wurde, kam auch der an der Seitenlinie platzierte Kameramann nicht ohne blaue Flecken davon.
Die Szene spielte sich in der ersten Halbzeit ab, als Diaz in der Nähe des Strafraums den Ball nachjagte. Beim Versuch, den Bayern-Profi davon abzubringen, erwischte Khusanov nicht das Leder, sondern Diaz, der daraufhin am Boden liegen blieb.
Zur falschen Zeit am falschen Ort
Noch härter erwischte es allerdings den Kameramann, der die Szene aus nächster Nähe einfangen wollte. Mit vollem Karacho war dieser vom Usbekistan-Verteidiger niedergetackelt worden.
Der Mann musste anschließend von vier Medizinern behandelt. Eine genaue Diagnose ist zwar bislang nicht bekannt, allem Anschein nach dürfte er sich jedoch eine schwerere Verletzung am Unterschenkel zugezogen haben.
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