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Schmerzhafte Aktion

Verteidiger tackelt Diaz und Kameramann nieder

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 05:27
Nicht nur für Luis Diaz endete die Aktion schmerzhaft.
Nicht nur für Luis Diaz endete die Aktion schmerzhaft.(Bild: AP/AP Photo/Natacha Pisarenko, X/MartinoliCuri)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein schmerzhafter Arbeitstag – nicht nur für Luis Diaz. Als der Kolumbien-Kicker in der Nacht auf Donnerstag von Usbekekistans Abdukodir Khusanov zu Boden gebracht wurde, kam auch der an der Seitenlinie platzierte Kameramann nicht ohne blaue Flecken davon. 

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Die Szene spielte sich in der ersten Halbzeit ab, als Diaz in der Nähe des Strafraums den Ball nachjagte. Beim Versuch, den Bayern-Profi davon abzubringen, erwischte Khusanov nicht das Leder, sondern Diaz, der daraufhin am Boden liegen blieb.

Khusanov (l.) im Zweikampf mit Luis Diaz
Khusanov (l.) im Zweikampf mit Luis Diaz(Bild: AP/Natacha Pisarenko)

Zur falschen Zeit am falschen Ort
Noch härter erwischte es allerdings den Kameramann, der die Szene aus nächster Nähe einfangen wollte. Mit vollem Karacho war dieser vom Usbekistan-Verteidiger niedergetackelt worden. 

Der Mann musste anschließend von vier Medizinern behandelt. Eine genaue Diagnose ist zwar bislang nicht bekannt, allem Anschein nach dürfte er sich jedoch eine schwerere Verletzung am Unterschenkel zugezogen haben. 

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