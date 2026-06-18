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Rapid legt los

„Wir werden auch die Fitness verbessern müssen“

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18.06.2026 05:28
Am 25. Mai feierte Rapid im Play-off gegen Ried einen 3:0-Heimsieg und den Sprung nach Europa – ...
Am 25. Mai feierte Rapid im Play-off gegen Ried einen 3:0-Heimsieg und den Sprung nach Europa – heute geht’s wieder los.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Am Donnerstag startet Rapid Wien die Vorbereitung auf die neue Saison mit Leistungstests. Die abgelaufene Spielzeit wurde von Sportchef Markus Katzer & Co. analysiert. Im Europacup geht die erste Reise entweder nach Andorra oder nach Wales.

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„Wir haben viel gelernt, wollen die Erfahrung aus der Vergangenheit als Vorteil für die Zukunft nutzen und freuen uns, dass es nach einer kurzen Pause wieder losgeht.“

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