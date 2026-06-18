Gastgeber Mexiko gegen Südkorea – ab 3 Uhr LIVE

Im Lager von Südkorea ist nicht alles eitel Wonne. Nachdem sich Journalisten über die frühere Befreiung vom regulären Wehrdienst von Superstar Son Heung-min lustig gemacht hatten, entschied sich der Verband laut Medienberichten vorerst für einen Medienboykott. Positiv ist für die Asiaten, dass Kim Tae-hyeon früher als erwartet wieder voll ins Training einsteigen konnte. Bei der WM 2018 setzte sich „El Tri“ knapp 2:1 durch. Beim Turnier in Russland hatten mexikanische Fans auch ausgiebig über Südkoreas Triumph über Deutschland gejubelt, da dadurch der mexikanische Aufstieg möglich geworden war. In einem Testspiel im September 2025 trennten sich die beiden Teams 2:2.